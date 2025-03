Napoli, Fiorentina e Milan hanno chiesto Casadei al Toro per fine anno: no di Cairo

Nell'edizione di oggi di Tuttosport si fa il punto sul presente e il futuro di Cesare Casadei, messosi già in mostra con la maglia del Torino. Come riporta il quotidiano piemontese, i granata lo hanno acquistato a gennaio per 13 milioni più 2 di bonus, oltre al 20% di una sua eventuale rivendita, ma già ora il valore del giocatore è aumentato in maniera importante. Milan, Fiorentina e Napoli hanno voluto capire se a fine stagione il ragazzo sarà messo in vendita. A tutti è arrivata la la risposta negativa del Torino di Cairo - si legge -.