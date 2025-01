NAPOLI, È fatta per Kvara al PSG: 70 milioni di euro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo per il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli al Paris Saint-Germain. L'esterno offensivo georgiano firmerà un contratto valido fino al 2029 nelle prossime ore a seguito dell'accordo raggiunto tra le due società. Come riporta 'RMC Sport', si tratta di una operazione da circa 70 milioni di euro. I due club in queste ore si stanno scambiando i documenti, ma la fumata bianca è in arrivo.