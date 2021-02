NAPOLI-ATALANTA, Al Maradona finisce in parità: 0-0

E' finita 0-0 la sfida tra Napoli e Atalanta, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Gasperini ha dominato il match per larghi tratti ma non è riuscita a trovare la via della rete, nonostante le tantissime palle gol costruite. Une delle poche note positive nel Napoli è stata la difesa, per una squadra che ha confermato di essere alle prese con uno dei momenti più delicati della stagione.