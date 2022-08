NAPOLI, A sorpresa arriva Sirigu: visite domani

In attesa dell'arrivo del portiere titolare Keylor Navas dal PSG, il Napoli piazza un altro colpo tra i pali prendendo Salvatore Sirigu come secondo. Il giocatore ex Torino - come afferma TMW, effettuerà le visite domani per poi firmare un contratto di un anno con opzione per il successivo. L'arrivo di Sirigu pone un dubbio sul futuro di Meret visto che è sfumata la cessione allo Spezia.