NANDEZ, Nel weekend possibile chiusura con l’Inter

Nahitan Nandez all'Inter, la trattativa procede nel verso giusto, più spedita che mai. E, secondo La Gazzetta dello Sport, lo sprint decisivo potrebbe esserci già nel weekend. C'è grande ottimismo tra tutte le parti in causa, al lavoro per far convergere cifre e formule: il Cagliari chiede 5 milioni e il prestito con obbligo, i nerazzurri offrono la metà e vorrebbero il prestito con diritto. La chiave può essere Radja Nainggolan, che alla fine tornerà in Sardegna. Bisogna pazientare, ma il doppio affare - scrive la Rosea - alla fine dovrebbe andare in porto.