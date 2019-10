NALDI (T.AEROPORTI), Stadio a Campi complesso

“L’alternativa dello stadio a Campi Bisenzio merita un approfondimento da parte di Enac e Enav”: lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Toscana Aeroporti Roberto Naldi rispetto ai possibili conflitti tra l'ipotetica realizzazione del futuro impianto sportivo della Fiorentina nella Piana e la costruzione della nuova pista dell’aeroporto.

Una valutazione che Toscana Aeroporti ha compiuto, spiega Naldi, “considerando combinazioni tra aree di rischio della pista nuova, le rotte di avvicinamento e decollo, gli studi sugli ostacoli, sui fenomeni di luminescenza e abbagliamento”. Per il vicepresidente della società aeroportuale “a nostro giudizio ci sono molti elementi che possono far pensare a dei conflitti”. Lo studio che abbiamo fatto noi ci dice che l’analisi degli ostacoli nelle rotte di avvicinamento è piuttosto complessa con uno stadio lì”, per cui se l’ipotesi dello stadio a Campi diventasse più avanzata “invitiamo Enac ed Enav ad analizzarla”.