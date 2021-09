NAINGGOLAN, Pagherò per errori fatti. Con i figli...

Bel gesto di Radja Nainggolan. L'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari, ora all'Anversa, inseguito anche dalla Fiorentina in passato, ha fatto visita nella città belga a un ospedale psichiatrico per regalare giocattoli ai bambini malati. "E' bello fare notizia in modo positivo. Quando mi hanno chiesto di fare questa cosa, non ci ho pensato un attimo", ha detto Nainggolan che è poi tornato sul ritiro della patente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto per eccesso di velocità e perché, una volta fermato, era positivo all'alcooltest. "Le notizie negative fanno più rumore, ma a me non interessa. Farò in modo che non accadrà più in futuro. Gli errori che ho commesso sono stati oggetto di discussione in famiglia e so di essere un esempio per i miei figli. Pagherò per i miei errori, ma il fatto che io li abbia commessi non fa di me un cattivo padre", ha detto.