NAGATOMO, Con l'addio di Biraghi la Viola ci pensa

L'amichevole degli scorsi giorni contro il Galatasaray è stata lo spunto per un'idea di mercato. Per un contatto. Per trovare l'erede di Cristiano Biraghi in una vecchia conoscenza della Serie A: Yuto Nagatomo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, ci sarebbero stati contatti tra la Fiorentina e la società turca per arrivare all'esterno mancino che in Italia ha giocato a lungo con l'Inter, oltre che col Cesena. Quello di Nagatomo non è l'unico nome sul taccuino gigliato ma un'ipotesi che la dirigenza e gli intermediari del giocatore stanno valutando in queste ore.