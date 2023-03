N. AMRABAT, Vi dico i tre club che volevano Sofyan

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il fratello di Sofyan Amrabat, Nordin, è tornato a parlare del passato e del futuro del centrocampista della Fiorentina a Voetbal Primeur, rivelando le principali trattative: "Il presidente (Commisso, ndr) aveva detto durante la Coppa del Mondo che non avrebbe venduto Sofyan ma pensavo lo avesse detto solo per alzare la posta. C'era molto interesse su Sofyan, ma lui voleva partire solo per una squadra di alto livello. Abbiamo ricevuto molti sondaggi dall'Inghilterra e quei club potrebbero anche pagare sostanziali quote di trasferimento.

Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni: il Manchester United è arrivato negli ultimi due giorni ma con un'offerta in prestito con opzione di riscatto e la Fiorentina non lo voleva, così come anche il Barcellona che per i problemi finanziari non poteva offrire l'obbligo di riscatto. Il terzo club era il Chelsea.

Il Barça era disposto a pagare tanto, quindi Sofyan sperava davvero che si chiudesse l'operazione. Ma la Fiorentina ha detto 'no, assolutamente no. Sei uno dei nostri giocatori più importanti, non ti lasceremo andare ora. In estate si potrà riparlare di trasferimento”.