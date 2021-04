MUTTI, Viola salva, bella scossa la vittoria di Verona

L'allenatore Bortolo Mutti è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Chi vede messo peggio nella lotta salvezza?

"C'è il Cagliari che ha preso tre punti in maniera insperata, il Torino è in grande ripresa ma deve stare attento e non mollare niente, ci sono dentro però anche Benevento, Spezia e Genoa".

La Fiorentina?

"No, dopo la vittoria di Verona hanno dato una bella scossa. Sono tre punti importanti a livello psicologico, il Verona non è una squadra per niente morbida".