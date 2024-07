MUSEO FIORENTINA, Il cordoglio per Marcello Lazzerini

Il Museo Fiorentina piange la prematura scomparsa del grande Marcello Lazzerini. Storico giornalista della RAI Toscana per oltre quarant'anni ha seguito lo sport e la Fiorentina oltre che occuparsi di cultura e cronaca. La sua voce è entrata ogni sera nelle case toscane dalla televisione con il garbo e la gentilezza nei modi che accompagnavano sempre Marcello. Grande appassionato di storia viola, Marcello seguiva sempre con passione ogni attività del Museo Fiorentina, condividendo con noi la sua infinita conoscenza, un malore improvviso lo ha portato via lasciandoci tutti più soli, grazie per l'esempio che ci hai sempre dato Marcello non ti dimenticheremo! Le nostre condoglianze al figlio Luca, ai familiari e a tutti gli amici che negli anni hanno potuto apprezzare le sue qualità professionali, la sua grande umanità e la grande passione per i colori viola. Un abbraccio forte ai familiari... Marcello sempre con noi!

Anche l'Ordine dei Giornalisti della Toscana, con una nota, ha voluto manifestare il suo cordoglio per la scomparsa di Marcello Lazzerini. Il Presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini, insieme a tutto il Consiglio, esprime il cordoglio per la scomparsa di Marcello Lazzerini, collega della RAI della Toscana, voce storica dello sport in generale e della Fiorentina in particolare. Grande appassionato di musica, Marcello si era poi dedicato come autore al teatro, sua grande passione, collaborando anche con La Compagnia delle Seggiole. "È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di Marcello Lazzerini - commenta il presidente Marchini - Marcello è stato un punto di riferimento nel racconto dello sport toscano e non solo. Ci mancheranno la sua passione e la sua professionalità. Al figlio Luca e a tutta la famiglia le condoglianze mie e dell’intero consiglio”.