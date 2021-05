MUSEO DEL CALCIO, Aperto il 2 giugno: nelle sale...

Il Museo del Calcio, che si trova alle porte del Centro Tecnico Federale a Firenze, sarà aperto anche il 2 giugno con orario 10-18 (17.30 ultimo ingresso). Il Museo è come un “viaggio”: gli oggetti che raccoglie sono tappe che si intrecciano alla storia della Nazionale e del nostro Paese. Nelle sale espositive non c’è solo storia. I ricordi vivono in ogni oggetto e, in particolare, per la data del 2 giugno per la Festa della Repubblica, con la pipa del Presidente Pertini che è in mostra con quella del CT Bearzot a “immortalare” la vittoria dei Mondiali 1982. Il Museo del Calcio, in viale Palazzeschi, 20 a Firenze, ha riaperto al pubblico lo scorso 1° maggio, presentandosi con una “veste” diversa e nuove sezioni e una sala-cinema con i successi degli Azzurri. L’area accoglienza, appena si varca l’ingresso della struttura, è rappresentata dalla "Corte dei Campioni" che estende così lo spazio e si integra con il rinnovato percorso espositivo, rendendo onore al ruolo straordinario degli 822 azzurri e dei CT che hanno portato la nostra Nazionale ad essere una delle prime al mondo.