MURIEL, Sirene dall'Arabia ma l'Atalanta prova il rinnovo

Muriel rimarrà all’Atalanta? È una domanda che TMW valuta da due milioni di euro, cioè quanto vale, come stipendio, l’attaccante ex Siviglia e Fiorentina. L’Atalanta proverà a capire se ci sono i margini per il rinnovo, visto che Muriel è l’unico giocatore della rosa che andrà a scadenza alla fine di questa stagione e potrà scegliere una nuova avventura oppure se rimanere a Bergamo.

Probabilmente non scioglierà le riserve con fretta, provando a capire quali possibilità si potranno aprire, sia in Europa che in Arabia Saudita. Muriel non ha mai escluso l’eventualità. Per il momento le percentuali di un suo addio sono abbastanza alte, ma i prossimi mesi saranno decisivi.