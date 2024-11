MOURINHO, Falciato e infortunato da... un suo giocatore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho ha vissuto ieri sera un episodio tra i più assurdi e rocamboleschi della sua carriera da allenatore. L'attuale tecnico del Fenerbahçe durante l'allenamento di ieri ha subito una lieve lesione al ginocchio - riferisce il quotidiano AS - mentre stava dirigendo il training della squadra turca quando dal nulla e involontariamente il centrocampista Ismail Yüksek lo ha urtato da dietro mentre correva verso la palla e nel momento in cui Mourinho si stava girando. L'allenatore portoghese, ex Roma ed Inter, è caduto a terra ed è stato soccorso dallo staff medico e dai dirigenti del club, che alla fine lo hanno aiutato a lasciare il campo, visibilmente zoppicante. Mourinho infatti ha riportato una lesione al ginocchio destro, ma la sua condizione non è grave, stando alla rete turca NTV.Un episodio preso sul ridere, ovviamente, dallo Special One e subito pubblicato in rete: "Lezione per i giovani allenatori: 'Mai indossare lo stesso colore dei giocatori", potrebbero passarti la palla...

o calciarti da dietro", il commento ironico di Mourinho su Instagram, a seguito di emoticon divertite e frustrate per l'accaduto. I commenti sotto il post per sbeffeggiare il portoghese: "Ben fatto", da parte di Nemanja Matic, centrocampista allenato in giallorosso.