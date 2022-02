MOU, Dalle manette al telefono, poi via senza parlare

Serataccia per José Mourinho che continua a non avere molto feeling con gli arbitri: dalle "manette" a Tagliavento quando era alla guida dell'Inter è passato al "telefono" mimato nei confronti di Pairetto che gli costa l'espulsione. Poi, atteso in sala stampa, quando arriva nei pressi della postazione delle interviste post-partita tira dritto dicendo: "No, no, Mourinho non arriva, Mourinho va a casa". Nel finale della partita con il Verona finita 2-2 in rimonta l'allenatore portoghese si è reso protagonista di un vero e proprio show: tante lamentele per le perdite di tempo degli scaligeri, un pallone scaraventato in tribuna per la rabbia e alla fine il gesto del telefono nei confronti dell'arbitro che lo espelle. Con fare minaccioso fa per andare verso l'arbitro ma poi saluta Tudor e va via e nel post-partita, ancora inviperito, non parla.