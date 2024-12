MOTTA, Meritavamo di vincere, dovevamo chiuderla col terzo gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta, tecnico della Juventus, si è espresso così a Sky Sport dopo il 2-2 contro la Fiorentina: "Sono molto contento. Abbiamo continuato sempre a cercare il terzo gol, senza mettersi dietro. Oggi dovevamo vincere, fare il terzo e chiudere il gol. Non l'abbiamo fatto".

Prosegue: "Mi concentro sulla gara. Abbiamo avuto qualche giorno in più di riposo e si vedeva l'energia nei ragazzi. Ripeto, dovevamo chiuderla e trovare il terzo gol, avremmo gestito meglio la gara. La Fiorentina ha giocatori di qualità, ma abbiamo meritato di più. Conta però il risultato, e non siamo stati in grado di chiuderla".