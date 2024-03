MOTTA, Errori arbitrali Dea? Bologna ha credito di 10 anni

FirenzeViola.it

Atalanta-Bologna sarà la sfida Champions della domenica ed oggi ha parlato il tecnico del Bologna, Thiago Motta, che si è soffermato anche sulle polemiche dell'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, nei confronti della direzione arbitrale nella gara di mercoledì tra i nerazzurri e l'Inter: "Non mi preoccupano, loro faranno la loro miglior partita, come noi e come la squadra arbitrale. Se parliamo di credito verso gli errori arbitrali il Bologna ha un credito di 10 anni, ma non è il caso di lamentarsi è meglio pensare alla prossima partita, rispettare il gioco e fare il nostro massimo".