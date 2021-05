MORATTI, Commisso estroverso, viene dall'America

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha detto la sua su Radio Deejay in merito al possibile minor attaccamento delle ormai tante proprietà straniere in Serie A: “Ma no, io invece le vedo coinvolte. Zhang rispetto a me è uno pacato, ma molto appassionato. Così come il presidente del Parma (Krause, ndr). Poi a Firenze c’è Commisso che mi sembra un estroverso, viene dall’America… (ride, ndr)”.