MORATA, La testa rasata per i bambini malati di tumore

Alvaro Morata ieri sera è stato tra i protagonisti della vittoria del Milan sul Lecce e lo ha fatto incornando in rete un pallone di testa, rasata da poche ore. Il nuovo look avrebbe anche un bel significato, come racconta Sport Mediaset: l'idea alla base della novità sarebbe quella di mandare un segno di vicinanza ai bambini malati di tumore.

I piccoli pazienti oncologici, vedendo il proprio idolo o comunque un giocatore famoso segnare con quella testa rasata, potrebbero infatti trovare ispirazione e forza in più. Per Morata - ricorda appunto il sito - non si tratta della prima volta in cui compie gesti a favore della lotta ai tumori: dopo la vittoria dell'Europeo con la Spagna, il giocatore del Milan era salito sul palco dei festeggiamenti con una bambina malata di cancro con la quale aveva stretto una profonda amicizia.