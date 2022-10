MORABITO, Sarri è molto bravo e non si discute

Il noto operatore di mercato Vincenzo Morabito ha parlato così della Lazio a Lalaziosiamonoi.it:

Che impressioni ha sulla Lazio?

“Ottime, lo dice la posizione in classifica. La partita sbagliata in Danimarca ci può stare. Non dovrebbe succedere, ma almeno si può recuperare. Per la Lazio è vitale questa doppia sfida con lo Sturm Graz. Se porti a casa almeno 4 punti passi il turno tranquillamente. Il Mid è da dimenticare, però ogni tanto qualche scoppola è anche salutare. Ti rimette un po’ in riga”.

È finalmente la Lazio di Sarri?

“Lui è molto bravo e non si discute. Ha una personalità che incide alla lunga. Abbiamo perso dei punti assurdi. La Lazio è lì. Ha ragione Sarri quando dice che lo scudetto è una cavolata. A Napoli e a Roma questa parola qui non la devi nominare perché ti destabilizza. Il Napoli secondo me è la squadra più forte. La differenza la farà l’ambiente. È come quello di Roma. Non a caso gli azzurri hanno vinto due scudetti come la Lazio”.