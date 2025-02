Ufficiale Monza, Keita Balde ha firmato oggi il contratto fino a giugno

Dopo qualche giorno di allenamento con il Monza, oggi Keita Balde ha firmato il suo contratto con i brianzoli ed è ufficialmente un giocatore a disposizione di Alessandro Nesta, tornato sulla panchina biancorossa dopo l'esonero di Bocchetti che lo aveva sostituito. Ecco l'annuncio del club: "Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025.

Benvenuto Keita Balde!" Keita torna in serie A dove ha vestito le maglie di Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari per un totale di 185 presenze, vantando anche 12 presenze in Champions League e 14 in Europa League. Dal 2022, anno in cui ha lasciato l'Italia ha militato nello Spartak Mosca, Espanyol e Sivasspor.