MONZA, I convocati di Nesta per domani: c'è Bianco

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Nesta ha convocato 23 calciatori per Fiorentina-Monza, gara della terza giornata di Serie A 2024-25, in programma domenica 1 settembre alle 18.30 allo Stadio Artemio Franchi. Già presente Alessandro Bianco, arrivato in Brianza l'ultimo giorno di mercato.

Di seguito la lista completa:

4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 10 Caprari, 11 Djuric, 12 Sensi, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 22 Pablo Marí, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 37 Petagna, 38 Bondo, 42 Bianco, 44 Carboni, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato.