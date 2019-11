MONTI, Fiorentina da decimo posto. Montella...

Gianfranco Monti, tifoso della Fiorentina e speaker radiofonico, ha parlato del momento dei viola. Questo ciò che ha detto: "La cosa che non va bene è che siamo stati umiliati a Cagliari, non sconfitti. Montella? Per me è un tecnico capace anche se è chiaro che ha le sue responsabilità riguardo a questo periodo. Negli ultimi 20 anni nella sua prima gestione abbiamo visto il calcio più bello, adesso ci sono limiti nella rosa e la Fiorentina risulta essere da decimo posto in classifica".