NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-FROSINONE 5-1? Finisce 5-1 al Franchi tra Fiorentina e Frosinone. La squadra di Italiano travolge i gialloblu grazie alle reti di Belotti, all'esordio con la maglia viola, poi Ikone, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e infine Barak. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi... Finisce 5-1 al Franchi tra Fiorentina e Frosinone. La squadra di Italiano travolge i gialloblu grazie alle reti di Belotti, all'esordio con la maglia viola, poi Ikone, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e infine Barak. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi