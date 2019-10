MONTELLA, Un difensore è acciaccato: ecco chi

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato poco fa in conferenza stampa. Alla domanda su come sta attualmente la squadra il tecnico gigliato a risposto così: "C'è un difensore che è un po' acciaccato ma contiamo di averlo a disposizione per domani. Gli altri stanno tutti bene". E questo dfiensore sarebbe Nikola Milenkovic. Montella deciderà in queste ore se schierarlo domani dal primo minuto oppure no.