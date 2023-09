MONTELLA, Può diventare il nuovo ct della Turchia

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato da TuttoMercatoWeb, l'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella può diventare il nuovo commissario tecnico della Turchia. L'ex allenatore dell'Adana Demirspor ha avviato i contatti con la Federazione, al momento resta uno dei candidati principali per la panchina della nazionale impegnata ad ottobre contro Croazia e Lettonia. Al momento Calhanoglu e compagni sono in prima posizione a quota 10 punti, al pari coi croati, ma la situazione nel Gruppo D (valido per le qualificazioni ad Euro 2024) è ancora in bilico.