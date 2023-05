MONTELLA, Mercoledì tifo Roma, Mou genio vincente

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "È scontato per chi farò il tifo: per me Siviglia è stata una parentesi importante, anche se molto breve. Siamo arrivati ai quarti di Champions League, traguardo storico per la società, e in finale di Coppa del Re. Ma sono stati pochi mesi, non si può paragonare alla passione per la Roma: sono stati dieci anni molto intensi per me". Così Vincenzo Montella, attuale allenatore dell'Adana Demirspor e doppio x di Roma e SIviglia, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio 1, sulla finale di Europa League di Budapest del prossimo 31 maggio. Proprio sulla panchina del Siviglia, Montella sconfisse il Manchester United di Mourinho: "Ma non era una finale - aggiunge con una battuta Montella - Mourinho è un uomo vincente, basta dire che a Roma ha raggiunto due finali europee in due anni. È un genio". Quanto inciderà la presenza o meno di Dybala? E quanto inciderà l'esito della finale di Budapest sul futuro di Mourinho? "Dybala - aggiunge Montella - fa la differenza, nella Roma un po' di più, è il giocatore che ha più talento e imprevedibilità. Mi auguro possa essere nelle condizioni fisiche di giocare anche solo per uno spezzone di partita. Sul futuro di Mourinho non lo posso prevedere, ma a Roma comunque ha lasciato il segno, la dimostrazione sono i sold out allo stadio ogni domenica. Con lui si è tornato a respirare l'entusiasmo dei primi anni Duemila che fortunatamente ho vissuto anch'io". Scudetto Napoli: "Felicissimo, erano troppi anni che Napoli non vinceva, è stato un trionfo. Noi allenatori viviamo di energie e stimoli, quando vengono meno, lasciare è un atto di grande responsabilità. Tanto di cappello a Spalletti". Giudizio stagione Milan: "Stagione eccellente e altamente competitiva, con semifinale di Champions e quarto posto. Servono innesti di qualità un po' in tutti i reparti, Maldini e Massara lo sanno molto bene". Futuro Montella? "Non lo so - conclude - sto bene in Turchia, il campionato mi piace. Come detto, un allenatore vive di ambizioni e stimoli, vedremo cosa succederà, non ho molta fretta ora di decidere". (ANSA).