Moise Kean segna il gol dell'1-3 dell'Italia contro la Germania

Moise Kean segna il gol della bandiera al rientro dagli spogliatoi di Italia-Germania, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. L'attaccante della Fiorentina ruba palla su un disimpegno sbagliato da Sanè e Kimmich, punta verso la porta avversaria e scarica in rete un destro potente dal limite dell'area sul quale il portiere tedesco Baumann non può nulla: bel gol di Kean per l'1-3 e quindi per il 2-5 totale in virtù del 2-1 tedesco in Italia qualche giorno fa.