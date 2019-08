Luciano Moggi, ex dirigente di Juve e Napoli, ha parlato al quotidiano Libero: "La vittoria di Parma ha mostrato una Juve a due facce: ottima nel primo tempo, meno nel secondo, mentre il Napoli è stato strapazzato per un’ora dalla Fiorentina per poi vincere grazie ai demeriti dei viola. Vedremo se ci sono stati progressi di condizione".