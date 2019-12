MOGGI, Con Iachini vedremo Viola diversa. Piatek...

Luciano Moggi, ex dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, ha parlato così della nuova panchina viola a Tuttomercatoweb: "Era indubbio che la dirigenza dovesse prendere un provvedimento su Montella: la squadra non correva e non aveva idee e questo chiama in causa il tecnico. Iachini agonisticamente metterà in campo una Fiorentina diversa, qualitativamente non so e dipenderà soprattutto dal fatto che i giocatori possano essere adatti al suo gioco. Credo che la squadra debba puntare sulla sua forza agonistica per valorizzare le qualità di giocatori come Castrovilli e Chiesa. Sarebbe importante per riproporre questa squadra in altre zone ridandole autostima. In attacco serve uno scardinatore. Piatek di piede o di testa potrebbe sfruttare i cross dalle fasce ma è anche vero che questo giocatore non sta dando tanto. E' una valutazione difficile: Cutrone è interessante e non si è potuto mettere in evidenza al Milan perchè è arrivato Piatek ed è stato costretto ad emigrare. Cutrone è comunque un buon giocatore".