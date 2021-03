MODESTO, Hristov in Nazionale? Importante per noi

Via alle qualificazioni per il Mondiale del 2022 con in campo anche alcuni calciatori di Serie C. Fra questi c'è anche Petko Hristov, centrale difensivo classe 1999 della Pro Vercelli arrivato in prestito dalla Fiorentina. Il giocatore è stato, infatti, convocato per la prima volta nella nazionale maggiore del Bulgaria che questo pomeriggio alle 18 affronterà la Svizzera a Sofia. Sul giocatore delle Bianche Casacche si è espresso Francesco Modesto dalle colonne de La Stampa: "Siamo molto contenti per il ragazzo, significa che è un giocatore importante. Non è facile essere convocati in Nazionale giocando in Lega Pro: Petko ha capacità importanti, per noi è un privilegio aver un calciatore che va a rappresentare il suo Paese nella Nazionale A. Speriamo che possa proseguire bene il campionato con noi e poi, quest'estate, di poterlo incitare in televisione agli Europei".