MIRABELLI, Tonali? Domani potrebbe giocare nel Barça

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle frequenze web di TMW Radioha parlato dei giovani italiani.

Tra Zaniolo, Chiesa, Castrovilli e Tonali da chi si aspetta un futuro più radioso per la Nazionale?

"Bisogna dire grazie a Mancini, da quando è arrivato alla guida della Nazionale ha avuto il coraggio di puntare e mettere in vetrina tanti giovani. Ci sono talenti che faranno benissimo sia nelle rispettive squadre che nell'Italia. Un giocatore che vedo sopra tutti, però, è Tonali. Per me ha delle qualità da Barcellona, da Real Madrid: è straordinario. Forse troppo facile dirlo, ma nel suo ruolo secondo me è il più forte di tutti. Già domattina secondo me è pronto per giocare nel Barcellona".