MINGARDI, Orsolini scarta anche la fidanzata ma...

Il cantante Andrea Mingardi, che da giocatore ha avuto anche un percorso nelle giovanili del Bologna oltre ad essere un tifoso rossoblu, ha così parlato in vista della partita con la Fiorentina: "All'improvviso, sei o sette partite fa Mihajlovic ha scoperto una cosa che diceva Boskov: "Se l'avversario non segna, tu un punto porta a casa". Ha cambiato modulo e rinforzato la difesa, facendo crescere o trovando dei talenti come Hickey e Theate. Pensate che a Bologna c'è qualcuno che pensa che Arnautovic non sia il bene della squadra perché accentra e impedisce agli altri di sviluppare determinate caratteristiche. A Firenze invece sapete cosa vuol dire avere un centravanti e che peso abbia...".

Orsolini nome giusto per la Fiorentina?

"Io ho provato a immaginarmelo nella Fiorentina, è uno che se va in trance agonistica è capace di segnare perché è veloce e ha dribbling, il problema è che l'anno in cui ha segnato più gol l'abbia esaltato e che adesso provi a scartare anche la fidanzata quando entra in casa. Un altro penalizzato dal cambio modulo è Soriano".

Com'è il bilancio di Saputo?

"Positivo, perché se immagini tre-quattro partite perse con un altro presidente rischi di avere traumi non facilmente risolvibili. Poi è una proprietà solida... I soldi li ha spesi, poco da dire. So che è in calo la vendita delle mozzarelle, penso per il Covid, ma non penso possa essere in difficoltà per questo".

Domenica è un derby per l'Europa?

"Non vorrei che questi 24 punti diventassero i primi di una ferita. Andare a fare partite in paesini polacchi e ungheresi a farsi sbattere fuori da gente che magari gioca già da un mese e mezzo... Per me è più importante capire se la Fiorentina o il Bologna faranno squadre in grado di rimanere lì anche quando mettono il naso fuori?".