MINA, Neanche in panchina nella sfida contro il Brasile

Notte di match in Sudamerica, con le gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Alle 1:00 italiane, Colombia e Brasile si sfidano a Barranquilla per la quinta giornata del raggruppamento continentale. Nella formazione titolare dei Cafeteros non figura Yerry Mina, difensore della Fiorentina convocato dal ct Nestor Lorenzo all'ultimo secondo. L'ex Everton, nella sfida contro la Selecao, non va neanche in panchina e va diretto in tribuna.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Machado; Uribe, Castano, Carrascal; James Rodriguez, Borré, Luis Diaz.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel, Renan Lodi; André, Bruno Guimaraes; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Martinelli.