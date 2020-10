MILIK, Il Napoli ora valuta tre situazioni per gennaio

La Fiorentina ha provato fino alla fine del calciomercato a prendere l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik che però ha preferito non muoversi ("ha detto no al mercato in generale, non alla Fiorentina" ha spiegato Pradè in conferenza). Per il polacco, stasera in campo proprio contro l'Italia nella sfida di Nations League, il Napoli pensa però già al mercato di gennaio. E secondo quanto scrive Il Mattino, sono tre le destinazioni per il centravanti nelle quali confida il club di De Laurentiis: Fiorentina in serie A, Tottenham ed Everton in Premier.