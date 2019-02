La Juventus non molla il difensore olandese Matthijs de Ligt per l'estate, ma l'Ajax fa muro e chiede 60 milioni di euro. Come alternative oltre a Ruben Dias del Benfica e Cristian Romero del Genoa, i bianconeri monitorano Stefan Savic, ex viola e il difensore attualmente in forza alla Fiorentina Nikola Milenkovic. Lo riferisce sul proprio sito TuttomercatoWeb.