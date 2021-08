MILENKOVIC, Rinnovo, ci siamo: domani l'incontro

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MILENKOVIC APRE AL RINNOVO: TRATTATIVA AVVIATA Nikola Milenkovic nelle ultime ore ha aperto al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il difensore serbo, rimasto colpito positivamente dal lavoro di Italiano, è tornato a parlare con il club della possibilità di prolungare la propria permanenza oltre... Nikola Milenkovic nelle ultime ore ha aperto al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il difensore serbo, rimasto colpito positivamente dal lavoro di Italiano, è tornato a parlare con il club della possibilità di prolungare la propria permanenza oltre... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, ALLENAMENTO-TEST CON LA SANGIOVANNESE Prosegue il cammino di avvicinamento all'esordio in campionato per la Fiorentina. E domani pomeriggio Italiano prova a testare la possibile formazione da schierare con un'amichevole di allenamento, un test insomma non ufficiale, contro la Sangiovannese. Prosegue il cammino di avvicinamento all'esordio in campionato per la Fiorentina. E domani pomeriggio Italiano prova a testare la possibile formazione da schierare con un'amichevole di allenamento, un test insomma non ufficiale, contro la Sangiovannese. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi