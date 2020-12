MILENKOVIC, Per come si era messa un punto è ok

Nikola Milenkovic, difensore viola, ha parlato a Sky Sport alla fine della partita pareggiata contro il Genoa: "Penso che oggi non meritavamo di perdere, sapevamo che era una partita difficile oer tutti. Abbiamo preso gol e pareggiato dando tutto, anche se non siamo risuciti a vincere. E' un momento di difficoltà, dobbiamo restare uniti pensando già alla prossima partita. Speriamo che questo pareggio all'ultimo minuti ci dia forza, volevamo a tutti costi prendere punti: per come è finita va bene anche un punto solo. Quando una squadra entra in difficoltà si deve tirare fuori personalità e carattere, solo così possiamo uscire dal momentaccio".