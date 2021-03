MILENKOVIC, Noi bravi a reagire e ora il Portogallo

Il difensore della Fiorentina e della Serbia, Nikola Milenkovic, ha commentato così ai canali ufficiali della sua Nazionale la vittoria per 3-2 di ieri sera contro l'Irlanda: "Questa è una vittoria molto importante per noi. Volevamo iniziare le qualificazioni con tre punti e ce l'abbiamo fatta. Dopo aver preso gol al primo tiro in porta al 18', abbiamo subito reagito e mostrato tutta la nostra voglia di ribaltarla. Siamo contenti del risultato, ora testa al Portogallo", le dichiarazioni del giovane centrale. Ad andare a segno per la Serbia, oltre alla doppietta di Mitrovic, è stato proprio il compagno di squadra in maglia viola di Milenkovic, Dusan Vlahovic.