MILENKOVIC, Il Barcellona lo cerca per l'estate

Il Barcellona sta già iniziando a muoversi in vista della prossima estate quando saranno due le priorità per rinforzare la rosa: un difensore centrale che possa, col tempo, sostituire Piqué e un attaccante che sostituisca Luis Suarez. Per il primo ruolo i catalani seguono ancora Matthijs de Ligt della Juventus, nonostante le parole del suo agente Mino Raiola e un contratto molto lungo coi bianconeri firmato appena pochi mesi fa. Gli altri nomi sulla lista, secondo quanto riferito da AS sono quelli di Christiensen del Chelsea, Diego Carlos del Siviglia e di un’altra conoscenza del calcio italiano come Nikola Milenkovic della Fiorentina.