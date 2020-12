MILENKOVIC, È il giocatore più schierato in Serie A

INDISCREZIONI DI FV REYNOLDS, PIACE AI VIOLA MA È VICINO ALLA JUVENTUS Bryan Reynolds è un terzino di 19 anni che negli ultimi tempi è salito alla ribalta negli States per le sue ottime prestazioni con i Dallas FC. Il giocatore è da tempo finito nel mirino della Roma, che si sarebbe mossa direttamente tramite Ryan Friedkin,... Bryan Reynolds è un terzino di 19 anni che negli ultimi tempi è salito alla ribalta negli States per le sue ottime prestazioni con i Dallas FC. Il giocatore è da tempo finito nel mirino della Roma, che si sarebbe mossa direttamente tramite Ryan Friedkin,... NOTIZIE DI FV MERCATO, IL PUNTO SULLE USCITE: CUTRONE IL PARTENTE Non solo due esterni e una punta in entrata, la Fiorentina durante la prossima finestra di calciomercato sarà chiamata anche a sfoltire ulteriormente la rosa. Lascerà sicuramente Firenze Patrick Cutrone, destinato a rientrare provvisoriamente al... Non solo due esterni e una punta in entrata, la Fiorentina durante la prossima finestra di calciomercato sarà chiamata anche a sfoltire ulteriormente la rosa. Lascerà sicuramente Firenze Patrick Cutrone, destinato a rientrare provvisoriamente al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi