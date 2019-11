MILENKOVIC, Dal 1' contro il Lussemburgo. A destra

Nikola Milenkovic comincia in campo nella sfida che attende questa sera (ore 20,45) la sua Serbia, attesa dall'apparentemente semplice partita interna contro il modesto Lussemburgo. Il centrale della Fiorentina fa parte dell'undici titolare scelto da Ljubisa Tumbakovic per l'occasione, ma lo farà nel ruolo di terzino destro, che ha ricoperto in viola fino a poco tempo fa ma praticamente inedito in nazionale.