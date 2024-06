MILENKOVIC, 94' minuti in campo nella vittoria della Serbia

Termina anche il secondo incontro amichevole per la Serbia, che strappa una vittoria per 3-0 contro la Svezia. Milenkovic e compagni rialzano la testa dopo la sconfitta contro l’Austria di martedì scorso. Alla Friends Arena, oltre a Mitrovic e Tadic, a segnare è stato anche un ex Serie A: Sergej Milinkovic-Savic. Alla nazionale slava non resta che prepararsi per il debutto a Euro 24, dove affronterà subito una delle favorite: l’Inghilterra. Il bilancio del viola in questo match rimane comunque positivo, con 94 minuti in campo macchiati solo da un’ammonizione.