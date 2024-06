MILENKOVIC, 0-0 con la Danimarca e la Serbia è eliminata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una deludente Serbia viene eliminata dagli Europei. La Nazionale del viola Milenkovic lancia nella mischia Vlahovic, Jovic, Tadic e Milinkovic-Savic solo nel secondo tempo, ma senza ottenere nulla. La Danimarca ha il controllo della sfida per la gran parte del tempo e si accontenta del terzo pareggio di fila: finisce 2^ dietro l'Inghilterra per la regola del miglior ranking nelle qualificazioni rispetto alla Slovenia. Per quanto riguarda il centrale Milenkovic viene ammonito dopo appena quattro minuti, in almeno due circostanze sfiora il secondo cartellino giallo. Il difensore della Fiorentina appare abbastanza nervoso sin da inizio gara.