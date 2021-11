Milan-Porto finisce 1-1. L’autogol di Mbemba pareggia la rete di Luis Diaz. Questo punto potrebbe non bastare ai rossoneri per coltivare sogni europei: è ancora troppo presto per l’aritmetica, ma il Diavolo ha un piede e mezzo fuori dalla Champions. Potrebbe essere già fuori se l’Atlético Madrid stasera batterà il Liverpool, in ogni caso è solo questione di tempo.