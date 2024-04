MILAN, Per il post Pioli pensa anche a Farioli

Pioli sembra ormai lontano dal progetto futuro del Milan. Tra i nomi in queste ore per la panchina è spuntato anche quello di Francesco Farioli, tecnico toscano ora al Nizza, accostato anche alla Fiorentina. Scrive infatti il Corriere della Sera: "L’identikit richiesto è già stato tratteggiato con precisione: giovane, dal profilo internazionale, con una proposta di gioco moderna, compatibile con il progetto aziendale. Un nome che nelle ultime ore ha preso quota è quello di Francesco Farioli, 35 anni, italiano, ex collaboratore di Roberto De Zerbi, ora al Nizza. Laureato in filosofia, considerato un bambino prodigio della panchina, è uno dei talenti emergenti del panorama europeo.

Il suo punto di forza non può essere di certo l’esperienza, ma ha estro e idee. Il bouquet dei candidati è ancora folto, ci sono anche lo stesso De Zerbi, Fonseca e Lopetegui. Sono settimane decisive. La decisione sarà collegiale e l’ultima parola spetterà a Cardinale".