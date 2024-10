MILAN, La ricostruzione dei due rigori e la furia di Fonseca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono incazzato, il rigorista è Pulisic. Non deve succedere mai più". Queste le parole di Pauolo Fonseca nel post partita di Fiorentina-Milan riguardo ai due penalty sbagliati prima da Theo Hernandez e poi da Abraham nonostante il rigorista sia Pulisic. Se dopo l'episodio del cooling break dell'Olimpico in cui Leao e Theo Hernandez non presero parte alla mini riunione di Fonseca, allenatore e società decisero di perdonare i due calciatori, questa volta la linea è diversa. Non solo Fonseca, anche la società meneghina è sulla stessa lunghezza d'onda del tecnico portoghese. Nella ricostruzione dei due rigori fatta da La Gazzetta dello Sport, si può notare come sul primo penalty Fonseca e i suoi collaboratori non abbiano avuto nemmeno il tempo di intervenire con Theo Hernandez che si è preso subito il pallone per regalarsi una gioia nel giorno del suo compleanno.

Sul secondo rigore, dopo che il tecnico portoghese negli spogliatoi aveva sottolineato come il rigorista fosse Pulisic, Tomori ha preso il pallone e l'ha consegnato ad Abraham. L'americano ha reclamato il pallone e Fonseca ha urlato dalla panchina, ma Tomori ha allontanato l'ex Chelsea e nessuno, nemmeno il capitano Theo Hernandez, è intervenuto per ristabilire le gerarchie.