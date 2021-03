MILAN, Ko con lo United 1-0: eliminato dall'E. League

È notte fonda per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina in campionato domenica al Franchi alle ore 18. I rossoneri infatti perdono 1-0 il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e dunque abbandonano la competizione, in virtù dell’1-1 dell’andata a Old Trafford. A decidere la sfida di San Siro è il gol del subentrato Paul Pogba, che al 48’ infila Donnarumma dopo un lungo batti e ribatti in area rossonera. Per Ibrahimovic, partito dalla panchina, 30’ in campo con un solo acuto (un colpo di testa parato dal portiere degli inglesi). Milan, dunque, a casa e United che va ai quarti di finale. La Roma è l’unica italiana rimasta a rappresentare il nostro Paese nelle competizioni europee.