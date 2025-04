Milan-Fiorentina con San Siro gremito: 70mila spettatori, attesi 2500 tifosi viola

Si preannuncia una grande cornice di pubblico stasera al Meazza per Milan-Fiorentina. Sugli spalti di San Siro ci saranno 70mila spettatori, di cui circa 2500 provenienti da Firenze per sostenere la squadra di Palladino nel settore ospiti. Allo stadio, aggiunge La Gazzetta dello Sport, per la “Matchday experience” anche un gruppo selezionato di designer milanisti (tra cui Fabio Novembre e Fabio Buonocore). Poi da lunedì partirà l’iniziativa per la Design Week milanese nel flagship store di via Dante: i fan potranno ricevere poster esclusivi - a tema calcistico - realizzati da Buonocore.