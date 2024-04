MILAN, Con la vittoria al Franchi viaggia a ritmi da record

FirenzeViola.it

La quarta vittoria consecutiva, centrata a Firenze, ha permesso al Milan di consolidare il secondo posto, staccarsi dalla Juventus terza e dalla Roma quinta. Oltre ad avere dunque in tasca la qualificazione alla prossima Champions League e salvo sorprese alle Final Four di Supercoppa Italiana. In campionato - sottolinea Sky nella sua analisi - il Milan tiene una media vicinissima a quella dell'anno scudetto: 66 punti dopo la trentesima del campionato 21-22, 65 oggi.

A rendere il percorso dei rossoneri meno brillante agli occhi dei tifosi, ovviamente ci sono i 14 punti di distacco all'Inter di Inzaghi che sta viaggiando a medie da record per la storia dei campionati da 3 punti. Se vincesse 7 delle ultime 8 però questo Milan farebbe comunque più punti rispetto al Milan scudettato.